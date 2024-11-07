鞋墊藏大麻 旅客羅湖入境斷正

【本報綜合報道】海關總署微信公號「海關發布」周二發布消息，廣東省深圳市羅湖海關近日查獲走私大麻入境案，檢獲4.82克大麻。珠海市拱北海關所屬港珠澳大橋海關另在一輛香港單牌車上，查獲乾鯊魚皮。

羅湖海關關員近日在對入境旅客開展監管時，發現一名旅客神色緊張、舉止異常，隨即對其攔截檢查。檢查發現，旅客鞋墊下有一包用透明膠袋包裹的植物製品，傳出強烈刺鼻氣味，經試劑檢測上述物品呈大麻陽性反應。大麻屬於管制麻醉藥品，國家對麻醉藥品藥用原植物以及麻醉藥品和精神藥品實施管制，走私、販賣、運輸、製造毒品均要追究刑責。

港單牌車檢34件乾鯊魚皮 另在9月7日中午，拱北海關所屬港珠澳大橋海關關員視像巡查入境客車通道時，鎖定一輛形迹可疑的香港單牌車，經車輛檢查設備檢查及人工查驗，關員在車尾箱查獲34件疑似乾鯊魚皮，共重23公斤。上月29日經華南野生動物物種鑑定中心鑑定，該批物品為《瀕危物種國際貿易公約貿易公約》附錄Ⅱ中真鯊目真鯊科，種屬分別為鐮狀真鯊、沙拉真鯊及低鰭真鯊。