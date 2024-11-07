深圳擬2年後擁逾1200低空起降點

【本報綜合報道】廣東省深圳市低空經濟基礎設施高質量建設啟動會周二召開，宣布該市已建成249個各類低空起降設施，規模領先全國。會上提出到2026年，深圳預計建成1,200個以上低空起降點，進一步覆蓋載人飛行、物流運輸、社區配送及城市治理服務4大領域。

南山區至今已建成32個低空起降點，覆蓋上述4大服務領域；寶安區則已建成35個各類低空起降場，並開通了132條無人機航線。深圳還計劃在深圳低空營運總部基地、龍華樟坑徑等低空起降點，打造一批標誌性低空飛行全場景應用示範點。在低空創新基礎設施方面，深圳將模擬低空空域複雜環境測試無人機、電動垂直升降無人機等新型飛行器，圍繞大中型無人機適航認證、輕小微型無人機產品測試、多場景融合測試等需求，合理布局形成錯位協同的低空測試服務體系格局。