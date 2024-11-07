字節跳動炒103人 11名涉犯罪受查

破壞模型訓練 因不滿資源分配

上述涉嫌構成刑事犯罪者中，一人涉嫌職務侵佔罪，5人涉嫌非國家人員受賄罪，另有5人未披露具體涉嫌罪名。從業務和部門來看，涉及電商業務有3人、生活服務有3人、抖音有兩人，企業服務、人力與管理、財經各一人。通報披露，電商前員工徐××、抖音前員工董××、企業服務前員工徐××等均在採購、競標環節，或以明顯高於市場價的價格採購，或為供應商提供傾向性資源扶持等方式，為供應商牟取利益並收受好處費，3人均因涉嫌犯罪被立案偵查。洩露保密資訊也是通報中的多發行為，其中王××直接向外界售賣公司保密訊息，亦因涉嫌犯罪受查。