字節跳動炒103人 11名涉犯罪受查
【本報綜合報道】內地短片平台抖音母公司北京字節跳動周二內部發布年內第4份《企業紀律與職業道德委員會通報》，顯示103人因違法違規行為被辭退，包括外包及實習生，其中11人因涉嫌構成刑事犯罪，被公安機關立案偵查。通報還披露近期受關注的實習生破壞模型訓練事件。
破壞模型訓練 因不滿資源分配
上述涉嫌構成刑事犯罪者中，一人涉嫌職務侵佔罪，5人涉嫌非國家人員受賄罪，另有5人未披露具體涉嫌罪名。從業務和部門來看，涉及電商業務有3人、生活服務有3人、抖音有兩人，企業服務、人力與管理、財經各一人。通報披露，電商前員工徐××、抖音前員工董××、企業服務前員工徐××等均在採購、競標環節，或以明顯高於市場價的價格採購，或為供應商提供傾向性資源扶持等方式，為供應商牟取利益並收受好處費，3人均因涉嫌犯罪被立案偵查。洩露保密資訊也是通報中的多發行為，其中王××直接向外界售賣公司保密訊息，亦因涉嫌犯罪受查。
字節跳動披露受到外界關注的實習生破壞模型訓練事件。商業產品與技術前實習員工田××因對團隊資源分配不滿，今年6月至7月通過編寫、篡改代碼等形式惡意攻擊團隊研究項目的模型訓練任務，造成資源損耗。公司已與其解除實習協議，並通知陽光誠信聯盟、企業反舞弊聯盟，至田××就讀學校同步處理。
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