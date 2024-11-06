無論賀或特當選 美均陷國際孤立

今屆美國總統選舉，民主黨賀錦麗或共和黨特朗普勝出，會有很大分別嗎？貝萊德這個資產管理規模達11.4萬億美元的美國最大投資管理公司，其行政總裁芬克（Larry Fink）上月被媒體引述他在金融會議中表示，他厭倦媒體宣傳當前的美國大選是人們生命中最重要的選舉，其實誰當選對金融市場毫不重要。這其實說明，無論哪位當選，最終勝利總是穩握在華爾街的大寡頭集團手中。

經濟軍事走向沒落 兩黨領導的政府均宣稱要維護資本主義及其自由民主的理想，要在經濟、政治和軍事上全面打擊中國、俄羅斯、伊朗和北韓這些被標籤為極權主義的國家。

俄烏戰爭是美國拜登政府極力要挽回霸權及體面的計劃，如今卻面臨失敗。同樣，美國兩黨執政都一直大力支持以色列在中東獨大，當美國在中東利益的代理人，如今也面臨挫折。不過，好戰派的前美軍駐歐洲陸軍司令霍奇斯（Ben Hodges）早前在《國家利益》（National Interest）雜誌中，還在鼓吹選民要投票給賀錦麗，以確保烏克蘭不會戰敗，否則俄羅斯會威脅歐洲。

美國不少有政治洞悉力的民眾，都愈來愈認清賀錦麗和特朗普只是背後的政治深層政府如國務院、國防部及中情局，以及華爾街軍工體系、能源集團及國際金融集團等支柱，所推出前台的傀儡。美國總統選舉愈來愈不是比較哪個黨派的經濟及社會政策更好，而是哪個候選人在選民心目中形象更壞，而反戰聲音是否更背離民主黨則有機會成為勝敗關鍵。

不過，無論賀錦麗或特朗普當選，兩人所領導的政府在國際層面上，其實都要面對同一個問題，就是美國在全世界會以不同的方式被孤立及離棄。拜登將完結的4年管治，妄想由特朗普的主動孤立以促成「美國再偉大」，透過加強經濟制裁及軍事圍堵中國，挑動俄烏戰爭及支持巴以戰爭，務求消耗俄羅斯及伊朗使美國回復霸主領導地位，但都面臨失敗，反使敵友兩方均洞悉美國經濟及軍事走向沒落，更喪失國際威信，賀錦麗接棒也可能無法扭轉。

若特朗普當選，他可能受其新團隊的影響，引導美國暫時放棄武力外交，主動走向孤立以加強美國再工業化，世界或有短暫和平喘息的機會。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻