美模對城市壓力煩厭 牧場隱居親親大自然

改裝巴士作窩 開創紮染品牌維生 不少人長期在城市居住後，會嚮往鄉間田園生活。美國加州洛杉磯一名女子原本是一名模特兒，卻因厭倦城市的生活壓力，數年前毅然決定辭職並在母親的牧場附近隱居，與年幼的女兒一同生活在一輛改裝的校巴內。

美媒周日報道，32歲的拉魯（Laura La Rue）在16歲輟學後開始追逐其模特兒的夢想，曾與許多攝影師合作，但她後來逐漸對工作、人際關係和城市生活感到疲憊，皮膚及健康也因壓力而出現問題。

與女兒同住 身教樹榜樣 她表示，大部分人理想生活是結婚、生子和買樓，而她希望能有一個安全的避風港，為日常提供最基本的需求即可，而她現在選擇的生活方式便毋須花費很多錢。

當拉魯發現自己渴望多親近大自然時，終於在2016年決定辭職並前往其母位於聖保拉（Santa Paula）的一個牧場生活。懷孕後，她通過改裝校巴，在內部添置堆肥廁所、淋浴間、爐灶和焗爐等，為維持生活成本，她又開創了紮染品牌，現在每天創作教學課程、舉辦研討會並銷售其紮染作品。

拉魯認為現在的生活方式有利女兒的成長，希望也能利用自身經歷激勵人們作出改變，不要害怕冒險並改善生活。本報綜合報道