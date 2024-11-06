韓僑涉諜被捕 駐華使6度探視

【本報綜合報道】南韓早前消息指，一名在華韓僑因涉嫌違反中國《反間諜法》被捕，是該法去年7月修訂以來首次有南韓人被捕。南韓駐華大使館周一表示，駐華大使鄭在浩已於今年3月27日對被捕韓僑進行領事探視。

南韓駐華大使館一名高官周一在使館大樓受訪指，鄭在浩和該名被捕韓僑就調查過程中是否存在人權侵犯行為，以及其身體狀況和所需物品等對話。但該官員表示，根據中方相關規定，領事探視具體內容不宜對外公布。對於中國政府是否要求南韓政府勿對外公布此案，以及最起碼的領事協助範圍是否覆蓋幫助韓僑獲釋的外交協商，官員表示暫無可提供的資訊。

被捕者曾於三星任職 使館方面又指，從該韓僑被捕後至今，已6次進行領事探視，並了解到尚無其他韓僑因涉嫌違反《反間諜法》被捕。據報道，被捕韓僑曾在韓企三星電子工作，離職後於2016年10月入職中國長鑫存儲技術有限公司，2020年辭職後先後在兩間中國半導體企業供職，至去年12月在安徽合肥的住所被中國國家安全部人員帶走，指控其向韓方洩露長鑫存儲的半導體技術相關機密。