菲證拘華兩通緝犯 安排遣返

【本報綜合報道】菲律賓移民局周一證實，拘捕兩名遭中國通緝的經濟罪案疑犯，正安排遣返。兩名疑犯分別是47歲女子蘇艷（Su Yan，音譯）、55歲男子許志林（Hui Chi Lam，音譯），其中許志林來自香港。

兩人皆逾期居留 移民局局長維亞多（Joel Anthony Viado）接獲中國政府要求，下令把在馬尼拉逾期居留的蘇、許二人逮捕。兩人持旅遊簽證入境菲律賓，但沒有申請延長逗留，因此他們已列入禁止再次入境菲律賓的黑名單。

蘇、許二人涉嫌未經中國官方許可，非法銷售金融產品，涉案金額超過5,900萬人民幣（約6,455萬港元），江西省蘆溪縣公安局於3月17日發出通緝令。江西省新余市渝水區人民法院於8月15日，公開審理蘇艷、許志林、萍鄉市蘆溪玉女山莊有限公司的民間借貸糾紛一案。

就有關報道，香港入境事務處（入境處）獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐菲律賓共和國大使館（大使館）了解情況，包括涉案人士的身份等，並會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫，密切留意事態發展。入境處至今未有接獲港人求助。