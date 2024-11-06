波音工潮 新勞動方案獲通過 近兩個月罷工結束

薪資4年上調38% 美國飛機製造商波音公司旗下最大工會「國際機械師與航空太空工會」（IAM）宣布，周一投票表決通過波音提出的新勞動合約方案，結束長達近兩個月罷工行動。IAM分會主席奧爾登（Jon Holden）在宣布投票結果時表示：「這份合同和以往不同，這次我們有很大的影響力。」

59%成員支持 工會指，新方案包括未來4年把機械師整體薪資上調38%，獲59%成員投票支持，形容是一場勝利。工會成員周三起復工，須不遲於下周二前重返工作崗位。波音表示，新的4年合約結束後，平均年薪將達119,309美元（約93萬港元），高於之前的75,608美元（約59萬港元）。據悉，工會當初要求加薪幅度為40%，而波音的報價僅為25%，此後雙方曾進行兩輪談判，最終在周一達成共識。

約3.3萬名機械師參與罷工，影響737 MAX、767名777客機產量。知情人士透露波音需時數周才能提高飛機產量並增加現金流，737 MAX每月產量預計一段時間內下降至個位數，遠低於罷工前每月38架目標。波音結束罷工後，總統拜登發表聲明稱：「過去4年來，我們證明集體談判確實奏效，良好的合約有利於勞資雙方及消費者，也是美國經濟成長的關鍵。」本報綜合報道