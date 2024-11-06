以襲敍首都民用地 稱挫真主黨釀2死

敍籲聯國行動制止以色列 以色列戰機於周一下午5時18分起共發動3次襲擊，第一次襲擊位於大馬士革以南約10公里薩伊達澤納布附近的卡烏蘇丹交界處，第二次襲擊發生在薩伊達澤納布東南部的一間酒店附近，第三次襲擊則針對該地區的農舍。消息人士指，由於薩伊達澤納布仍有部分真主黨成員，未來恐將繼續遭受以色列空襲。

指在敍有情報分支機構 以色列空軍表示，真主黨情報總部在敍利亞設有一個分支機構，其中包括一個收集和評估情報系統，是次空襲打擊了真主黨的情報能力。敍利亞外交部則指摘是次襲擊是「犯罪」，是「猶太復國主義實體」的侵略，敦促聯合國成員國迅速採取行動阻止以色列並追責。

在此之前，以色列軍方周日證實，已對敍利亞執行地面突擊任務，並逮捕一名參與伊朗行動的敍利亞公民，這是以色列在當前戰爭中首次宣布出兵敍利亞。軍方沒有具體說明是次地面突擊任務發生地點和時間。2011年敍利亞內戰爆發後，以軍以打擊伊朗軍事設施為由，空襲敍境內目標逾百次，但極少承認或談及有關行動。去年10月新一輪巴以衝突爆發後，以色列對敍境內目標襲擊更加頻繁；敍利亞和伊朗則否認伊朗在敍境內駐軍。本報綜合報道