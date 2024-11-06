朝萬兵抵俄西邊境 美料數日內出征

朝再射7短程導彈 韓勢演習回應 美國國務院發言人米勒周一稱，多達1萬名北韓士兵抵達俄羅斯西部庫爾斯克州邊境，或於未來數天參與對烏克蘭戰事。與此同時，北韓昨日早上向東部海域發射最少7枚短程彈道導彈。南韓最快今日演習發射玄武2地對地彈道導彈和天弓地對空導彈，以回應平壤頻繁射彈。

烏呼籲國際社會增加支持 米勒表示，不肯定北韓士兵是否已經投入戰鬥，但如果他們與烏軍交戰，將成為合法軍事打擊目標。美國國防部發言人賴德說，在俄北韓軍人總數可能在1.1萬至1.2萬人之間，其中約一萬人在庫爾斯克。他還指出，在俄北韓士兵數目或略有增加。對於北韓士兵參與戰鬥行動的報道，賴德指仍在調查。烏克蘭總統澤連斯基同日透露，約1.1萬北韓士兵在庫爾斯克，且人數逐漸增加，但烏克蘭的夥伴國家無動於衷，他呼籲國際社會提供更多支持。

南韓國防部發言人全河奎昨日表示，1萬多名北韓士兵已派遣俄羅斯，其中相當一部分轉移至庫爾斯克等前線。烏克蘭國防部情報總局上周六稱，逾7,000北韓士兵乘坐俄羅斯空天軍28架運輸機，由濱海邊疆區飛抵庫爾斯克。北韓士兵裝備俄羅斯武器，包括60毫米迫擊炮、AK12突擊步槍、機關槍、狙擊步槍、反坦克導彈及夜視鏡等。

半島局勢方面，南韓聯合參謀本部（聯參）昨日表示，北韓早上7時半從黃海北道沙里院一帶發射導彈，飛行約400公里。韓軍推測，北韓或測試600毫米KN25超大型火箭炮，落點或是用作靶場的咸鏡北道吉州郡近海一座無人島，而此舉或意在展現其能向韓方發起核武攻擊。

韓聯參警告後果由朝承擔 聯參強調，韓方不會對朝方發射彈道導彈坐視不理，再次警告一切後果應由朝方承擔。日本首相石破茂證實，北韓導彈落在日本專屬經濟區外，沒有人員及船舶受害。有分析認為，北韓為增加存在感選擇在敏感時刻挑釁。另有觀點認為，北韓為了反制美國、日本及南韓近日的空中聯合演習，而發射導彈。

另外，韓軍最快今日發射玄武2地對地彈道導彈和天弓地對空導彈。韓媒引述韓軍消息人士指，為應對北韓近期發射洲際導彈，軍方將動用突發情況發生時可實際攻擊朝鮮的武器進行演習，對朝釋放警告資訊。2022年10月，北韓發射中程彈道導彈（IRBM）飛行4,500多公里後，韓軍發射玄武2C導彈反制。當時韓美還實施聯合地對地導彈射擊，發射8枚陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）。本報綜合報道