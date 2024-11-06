𨋢內捂嘴猥褻7歲女 14歲仔刑責竟無追

捂嘴

雖屬犯罪 警稱未成年僅短暫行拘 江西景德鎮樂平市日前發生14歲少年捂嘴猥褻並欲抱走7歲女孩事件，引發外界震驚。警方通報，事發翌日凌晨已將該名少年行拘。女孩家長不滿少年家長未就事件道歉或賠償，考慮起訴該少年。惟警方稱他未成年，因此在拘留不到24小時便將他釋放，同時不追究刑事責任。

閉路電視畫面顯示，女孩上周六晚9時許先進入升降機，少年則緊隨其後，並站在她身後。少年起初伸手嘗試觸碰她背部，當升降機門打開、女孩準備離開之際，少年突然從後一手捂住她的嘴，另一手按掣關上升降機門。女孩不斷掙扎，但被少年控制，她曾短暫昏迷，被抱出升降機。

涉案少年被家長皮鞭抽打 女孩家長稱，少年後來在街上遇見路人，因害怕才把女孩放了；又指兩人互不認識，事發後已報警。由於女孩事後發噩夢，翌日沒有上學。少年家長則在業主群裏道歉，稱少年平日表現正常，針對這次異常行為會教育他。群聊紀錄又顯示少年被家長用皮鞭抽打，以及被鎖上手銬帶走的畫面。

樂平市公安局周一就事件情況通報稱，當日少年劉××乘坐升降機時對女孩王××進行捂嘴並猥褻的行為，構成猥褻他人罪，該局已依法對他作出行政拘留的處罰。內媒另引述事發小區物業工作人員指，早前保安發現少年有異常，警方將他帶走調查，但不久又將他送回家。本報綜合報道

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