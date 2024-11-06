疑度身訂造公僕崗位 重慶氣象局稱合規

【本報綜合報道】內地公務員職位競爭激烈，重慶市氣象局近日公示，計劃補充錄用一名機關工作人員，其碩士學歷卻被質疑畢業門檻低（俗稱「水碩」），崗位疑似度身訂造（內地稱「蘿蔔招錄」）。局方周日強調招錄過程合規，已就網傳職位「蘿蔔招錄」說法向相關網絡平台舉報。

公告顯示，重慶市氣象局確定謝××成為局方2024年度擬補充錄用參照公務員法管理事業單位機關工作人員，公示期為2024年10月24日至30日。謝××具泰國格樂大學碩士研究生學歷，公告備注一欄顯示其因懷孕延遲錄用。網民發現，教育部2021年9月3日宣布審查泰國格樂大學等院校認證申請，理由是收到舉報反映該院校在新冠疫情期間，針對中國市場大肆開設低質網上課程。

重慶市氣象局人事處職員周日強調，有關公務員職位招錄所有流程7月已經結束，擬補充錄用的考生3月參加體檢時懷孕，於是延遲體檢及後續公示公告等流程。相關人員學位學歷得到教育部認可，所以擬補充錄用她。她尚未被正式錄用，如有其他反饋線索，該部門也會如實收集及核查。