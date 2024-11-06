指歐盟徵電動車稅違規 華促糾正 籲談判解分歧

【本報綜合報道】中國商務部新聞發言人昨日回應有關中方在世界貿易組織起訴歐盟電動車反補貼終裁措施的提問，指出中方認為歐方反補貼終裁措施缺乏事實和法律基礎，借反補貼之名行貿易保護主義之實，敦促歐方立即糾正違規做法。中國駐德國大使鄧洪波周一在德媒發表署名文章指，中方一貫認為貿易戰沒有贏家，保護主義是開歷史倒車，始終秉持最大誠意，堅持通過談判磋商解決分歧。

斥做法損消費者利益 鄧洪波在文中談及歐盟對華電動車反補貼調查案，指歐盟委員會對華電動車反補貼調查終裁結果明顯違背自由貿易原則，也未能解決中歐業界核心關切。他批評，保護主義做法只會損害歐盟消費者利益，擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作。他表示，中歐雙方技術團隊正進行新一階段磋商，希望歐方採取建設性態度，按照務實、平衡原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

中方周一將歐盟對華電動車反補貼終裁措施，起訴至世貿爭端解決機制。商務部發言人表示，此前已將相關初裁措施訴至世貿，指雖然包括歐盟成員國政府、業界和民眾等有關各方提出大量反對意見，歐方仍發布相關終裁措施，對中國電動車徵收高額反補貼稅。中方堅決反對，為維護電動車產業發展利益和全球綠色轉型合作，決定就此提起訴訟。中方敦促歐方正視自身錯誤，共同維護全球電動車產業鏈供應鏈穩定及中歐經貿合作大局。