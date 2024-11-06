進博會上海揭幕 華稱續增單邊開放

李強致詞時表示，當今世界面臨百年變局，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，全球和平發展事業面臨的不確定、不穩定因素增多，在這種情況下他們愈要堅持擴大開放，推動持久的和平穩定、發展繁榮。他提到中央推出一攬子增量政策後，主要經濟指標已全面回升，經濟運行出現積極變化，呈現良好態勢。他強調，中國經濟良好的基本面沒變，新動能正在加快成長壯大；又指中國政府有能力推動經濟持續向好，有條件加大逆周期調節力度，對實現今年經濟目標及今後一段時期中國經濟發展充滿信心。