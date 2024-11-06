王毅晤日安保局長 促守對台問題承諾

探討恢復進口水產 秋葉剛男要求加快 中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周一在北京，與日本內閣特別顧問、國家安保局長秋葉剛男舉行中日高級別政治對話機制磋商，促日方恪守在台灣問題上作出的政治承諾。雙方表示將保持高層交往和各領域對話交流，對外釋放更多積極正面信號；另談及福島核污水排海問題，同意加快推進雙邊政治共識的後續落實工作。秋葉還提到廣東深圳發生的日籍男童遇襲身亡案，傳達對在華日僑安全的擔憂。

王毅表示，日方應樹立客觀理性的對華認知，切實維護中日關係的政治基礎，以實際行動落實「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識，推動雙邊關係行穩致遠；同時亦希望各方共同抵制域外勢力在本地區煽動對立對抗，以實際行動維護地區的和平穩定。雙方重申遵循中日4個政治文件確定的原則和共識，致力全面推進中日戰略互惠關係；並認為中日不應也不會「脫鈎」，將共同促進經貿合作健康發展和產供鏈穩定暢通。

關切朝俄合作日僑安全 秋葉就北韓向持續進攻烏克蘭的俄羅斯派兵等俄朝加強合作，向王毅表達嚴重關切；又要求中方為恢復進口日本水產品加快具體探討。會上亦談及中國軍機侵犯日本領空，以及中國接連以間諜嫌疑拘留日本人的問題，秋葉指出日僑安全是應該在所有層級探討的重要課題。

日代表團訪華冀設免簽 另外，日本經濟同友會代表團周日至周三訪華，周一在北京與中國國家副主席韓正舉行會談。代表團提出希望創造讓人容易赴華的環境，亦希望中方恢復對日本人短期赴華免簽證的措施，以及為2025年大阪•關西世博會提供協助。據報道，會上未提及早前發生的江蘇蘇州日籍母子遇襲受傷案和廣東深圳日童遇襲身亡案。本報綜合報道