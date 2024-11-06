加拿大低調派網絡專員赴台

加拿大傳媒前日報道，該國政府為深化與台灣政府網絡安全合作，派遣了一名網絡專員進駐設立在台北的辦事處，應對大陸威脅。因加拿大與台灣沒正式外交關係，一直在涉台政治、安全等問題的合作都非常謹慎，故這次派員駐台亦非常低調，未有任何官方宣布。（綜合報道）