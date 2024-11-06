陸前乒乓球隊長隨團訪台 陸委會：一視同仁審查

梁文傑稱前日收到來函，程序上先由教育部先審核，之後再到陸委會，會按照一般流程審查。他指出，近期大陸很多學校師生都陸續前往台灣，除了邀請的人不一樣，其他沒太大差別。

7大學40師生同行

至於這次大陸師生團包括知名運動員會否有特殊考量，梁文傑稱馬龍當然是很特別的選手，但審查標準相同，審查時間亦足夠，通常是陸委會審查通過後，陸方反而不願放人來，有時大眾以為是陸委會阻撓。