傳柯文哲市長室受賄 秘書代收款

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，目前被延長羈押。台媒昨爆料稱，法官點出柯文哲兩處受賄地點，一處是在市長室收受1,500萬元（新台幣‧下同，約365萬港元）現金，另一處是在京華城動土典禮。民眾黨發言人吳怡萱同日回應時，促台北檢方有證據就起訴，沒證據就放人。

周刊報道指，法院的延押裁定書首次認定柯文哲的涉案罪名，為最重可判無期徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪。他遭延押是因法官認為他顯露一副君臨天下、凌駕法律之上的態度，也認定他在放寬京華城容積獎勵的每個階段，恐怕都有收錢。知情人士稱，柯文哲日前應訊時已坦承秘書許芷瑜負責幫他收錢及轉交政治獻金，相關證人也稱曾轉交「博弈大亨」陳盈助的300萬元（約74萬港元）現金由許芷瑜親收，其雲端行事曆記載前年10月京華城取得840%容積率建照後，她多次陪同柯文哲赴威京集團總部與主席沈慶京會面。