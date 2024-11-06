無人機反制系統 台軍稱不擾民航

【本報綜合報道】台灣軍方於離島部署無人機反制系統，被指可能干擾民用機場通訊。台灣陸軍司令部前日晚上回應指，系統是在偵獲敵無人機具侵擾意圖時才實施干擾，並不會影響機場助導航及航管的通訊設備。

除擔心無人機反制系統干擾民用機場通訊功能，台媒又指反制系統的招標案疑獨厚特定廠商。陸軍司令部在新聞稿表示，陸軍無人機反制系統概念性驗證場景規劃及評分標準等，於今年4月29日第一次招標文件公告後，至今進行3次招標，均未曾修改規格。其內容屬於公開資訊，開放不特定廠商參標以及參與概念性驗證。台軍呼籲媒體善盡社會公器責任，審慎查證，避免引用錯誤的消息來源，影響民眾視聽。

救難艦入塢作防颱整備 另有報道指，剛交付台灣海軍的新型救難艦大武號被軍事迷目睹入塢檢修。海軍前日晚澄清，該艦並非入塢檢修，而是進行防颱整備，預計這幾天將返回左營軍港。大武號是台灣首艘新型救難艦，於2021年在台船廠區開工，上月23日交付海軍進行成軍前訓練。