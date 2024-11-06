珠海航展曝光殲35A 揭華擁兩款隱形戰機

繼美後首國同時配備 料可作航母上利器 第十五屆中國國際航空航天博覽會將於本月12日至17日在廣東珠海舉行，中國人民空軍昨日官宣，航展期間中型隱身多用途戰鬥機殲35A將亮相，並首次展出紅旗19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新型裝備。專家指出，這次公開殲35A意味中國空軍將同時擁有兩款隱形戰機。

空軍在北京組織新聞發布會，介紹慶祝空軍成立75周年以及參加第十五屆中國航展有關訊息。空軍裝備部牛文博上校宣布，在珠海航展期間，殲35A將有機會與大家見面。軍事專家李莉指出，這意味中國空軍將同時擁有殲20和殲35A兩款隱形戰機，是繼美國空軍裝備F22和F35之後，全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家。她又指，綜合各方消息來源看，殲35應該是一個系列，未來還可能作為航母艦載機，大幅提升中國海空作戰整體實力。

地空導彈系統 紅旗19亮相 首次展出的紅旗19系統是中國自主研製的新一代地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截，具作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特點。航展又首次開放展示運20飛機貨艙，將採取向現場觀眾開放預約抽籤的方式提供「零距離」接觸。

空軍「八一」和「紅鷹」飛行表演隊結合航展飛行表演適應性訓練，本月11日將在珠海金灣機場以獨特方式慶祝空軍成立75周年。空軍發言人謝鵬大校指空軍始終按計劃穩步推進各類新型裝備的研製和列裝，在適當時機和場合會有符合大家期望的重器和利器陸續亮相。

山東號及驅逐艦太平洋訓練 此外，首次赴華的兩架俄羅斯最新隱形戰機蘇57，前日先後飛抵珠海金灣機場準備參加航展，分別進行飛行展示和靜態展示。內媒拍攝的054號蘇57的高清細節照片中可見，在其機腹中央兩片彈艙之間的縫隙非常明顯，證實了蘇57擁有內置彈艙的說法。

另一方面，解放軍首艘航母遼寧號早前與首艘國產航母山東號，首次開展雙航母編隊演練，遼寧號已返回母港。日本防衞省統合幕僚監部前日公布，發現山東號及另外兩艘導彈驅逐艦在台灣東南面的太平洋海域航行，並進行起降訓練。

據日方通報，山東號偕舷號106的055型導彈驅逐艦延安號、舷號165的052D型導彈驅逐艦湛江號，前日上午11時許在距離沖繩縣宮古島南方約720公里的海域航行，期間有戰機和直升機在山東號上起降。日本海上自衞隊派出護衞艦夕霧號警戒監視，並收集情報。本報綜合報道

殲35A為中國第二款隱形戰機。 山東號 紅旗19地空導彈武器系統亦將在珠海航展中展出。 延安號 俄羅斯隱形戰機蘇57首次赴華。 湛江號