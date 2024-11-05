提高關注男性健康 英漢山區徒步籌善款

【本報綜合報道】由澳洲男士健康關注組織發起的全球性慈善活動「十一鬍子月」於每年11月舉行，旨在提高人們對男性健康問題的關注，包括前列腺癌、睾丸癌和抑鬱症等。英國威爾斯一名男子響應活動，近日徒步穿越威爾斯山區，並利用全球定位系統（GPS）記錄路線，最終繪製一幅史上最大陰莖圖案，希望為「十一鬍子月」籌集5,000英鎊（約5萬港元）資金。

39歲的羅索曼（Terry Rosoman）從阿伯加文尼火車站開始旅程，途徑瓦伊河畔海伊、克里克豪厄爾等地，最終回到出發點，全長約120公里，整個挑戰總共耗時不到24小時。由最終GPS圖案可見，羅索曼的路線清晰勾勒出一個陰莖形狀。

冀以挑戰鼓舞他人 談及是次挑戰動機時，羅索曼坦言自己曾有酗酒、吸煙及體重問題，曾一度因此自暴自棄，希望挑戰能夠鼓舞他人。他之所以選擇繪製陰莖圖案，是因為很多人會認為這樣很搞笑，他並非想用這個圖案冒犯任何人，只是為了引起他人注意。

為了令最終圖案更加逼真，羅索曼有時需要穿越高海拔地區，令挑戰難度大大增加。他表示，是次挑戰可以算他一生中做過最艱難的事，中途沒有睡覺，徹夜奔跑，有時更漆黑一片，甚麼也看不見，迷路很多次，很高興妻子和孩子最後在終點迎接自己。