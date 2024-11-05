神舟十八駐留192日告別太空 返回艙着陸成功

神舟十八號載人飛船返回艙成功於昨日凌晨1時許在東風着陸場着陸。3名航天員葉光富、李廣蘇、李聰狀態正常，於同日平安抵達北京，後續將進入隔離恢復期，進行全面醫學檢查和健康評估，並安排休養。

3航天員將作隔離恢復 北京航天飛行控制中心周四凌晨零時34分透過地面測控站發出返回指令，神舟十八號載人飛船軌道艙與返回艙分離。返回艙其後成功着陸，搜救分隊及時抵達着陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康，並將3人抬送至對應醫監醫救車內。

空間站第7批空間科學實驗樣品亦隨神舟十八號載人飛船順利返回，樣品共有55種，涉及太空生命科學、太空材料科學、微重力燃燒科學等領域28項科學實驗項目，總重量約34.6公斤。其中生命類科學實驗樣品已於第一時間轉運至北京的中國科學院空間應用工程與技術中心，包括氨基酸、寡肽、產甲烷古菌、耐輻射微生物、石生微生物和地衣等。經檢查確認後，科學家將進行宏基因組定序，表型遺傳分析，蛋白組與轉錄組分析等研究。

神舟十八號載人飛船今年4月從酒泉衞星發射中心升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。航天員在軌駐留192日，期間進行兩次出艙活動，刷新中國航天員單次出艙活動時間紀錄。本報綜合報道

徐徐降落 返回艙在東風着陸場着陸。 安全落地 3名航天員返回地球。