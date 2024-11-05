西班牙洪災217人喪生 國王遭圍掟泥巴洩憤

王室首相落區視察 怒民高呼殺人兇手 西班牙東部巴倫西亞多地上周成為澤國，造成至少217人死亡，包括兩名中國公民，屬全國過去數十年來最致命洪災。縱使國王費利佩六世、王后萊蒂齊亞、首相桑切斯及巴倫西亞自治區主席馬松前天親赴災區視察，大批不滿政府應對不力災民毫不領情，更不斷投擲泥巴等異物，並高呼：「殺人兇手！」

由上周二晚上至翌日凌晨，巴倫西亞多地經歷暴雨，其中西部鄉鎮奇瓦（Chiva）8小時內錄得491毫米雨量，超出當地過去一年總降雨量。南部小鎮派波爾搭（Paiporta）亦是受災最嚴重地區之一，居民指摘地區政府應對天災不力。

面對國家發生致命洪災，費利佩六世前天按計劃與桑切斯等人一同前往派波爾搭。當眾人完成合照時，大批示威者突然湧現，國王一度嘗試聆聽災民訴求。惟現場開始失控，有民眾開始圍住費利佩六世等人團隊猛掟雜物，並大喊「恥辱」等口號。

王后隨行 同受牽連 眼見情況愈來愈壞，費利佩六世等人在保鏢護送下離開，沒有繼續餘下行程。由網上流傳照片可見，有人撐起雨傘，防止雜物掟中國王，另有人高舉雙手，僅用手掌擋住從天而降物品。除了費利佩六世，萊蒂齊亞與隨行人員面上及衣服亦沾有泥巴。

經歷洶湧群情，王室事後在網上社交平台提到費利佩六世理解國民為何感到憤怒及沮喪之餘，亦上載一段短片及多張照片，只見國王及王后正安撫災民。首相辦公室事後亦解釋，根據保安規程，桑切斯已被帶走。馬松也稱理解民眾心情，並讚揚費利佩六世視察災區行為屬於榜樣。

桑切斯上周六曾承認，當局應對天災不力，並宣布再向災區派出一萬軍警，形容為「和平時間武裝部隊規模最大行動」。即使氣象部門前天發出暴雨警報，呼籲巴倫西亞居民留在家中，數千名志願者已抵達災區，協助清理雜物，以及分發救援物資。本報綜合報道