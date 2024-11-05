摩爾多瓦大選結果 親歐盟總統獲勝

【本報綜合報道】東歐國家摩爾多瓦周日舉行總統選舉第二輪投票，親歐盟的現任總統桑杜雖然一度些微落後，最終仍擊敗親俄羅斯社會主義黨所支持的前檢察總長斯托亞諾格洛。桑杜昨宣布獲勝，指成功證明民眾團結一致，就能擊敗想讓他們屈服的人。

陣營指摘俄干預選舉 最初點票結果顯示，斯托亞諾格洛的得票率一度領先桑杜約3個百分點。惟點算海外僑民的選票之後，桑杜成功以約54％得票率勝出。桑杜的國家安全顧問塞克里魯（Stanislav Secrieru）周日指摘，俄羅斯對摩爾多瓦選舉進程進行大規模干預。

俄羅斯鄰國格魯吉亞的親俄執政黨上月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉向毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這兩個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄羅斯干預，莫斯科則否認相關指控。

摩爾多瓦上月20日舉行的入歐公投，傳出親俄反對派散布不實訊息及賄選。現年52歲的桑杜在公投通過後表示，她的陣營在一場不公的選戰，堂堂正正地獲勝。