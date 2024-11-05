台撥款3900萬 夥立陶宛援烏重建
【本報綜合報道】台灣駐立陶宛代表處上周三與立陶宛中央計劃管理局在立陶宛發展合作年度會議上，簽署第二份合作備忘錄。其中，台灣將追加500萬美元（約3,900萬港元），繼續與立陶宛合作推動烏克蘭重建計劃。
據立陶宛中央計劃管理局新聞稿指出，上述資金將用於支持烏克蘭的教育重建、幫助戰後退伍軍人復健與重新融入社會，以及爆破危險物處理訓練等計劃。台立雙方自俄羅斯入侵烏克蘭以來迅速展開合作，並為烏克蘭提供援助。目前，立陶宛中央計劃管理局的「立陶宛發展合作與人道救援基金」已在烏克蘭執行4個由台灣支持的專案，金額達485萬歐元（約4,100萬港元）。這筆基金自投入基輔地區的學校和幼稚園重建以來，已幫助超過1,300名兒童重返校園。
涉4大重點領域
台灣駐立陶宛代表王雪虹表示，烏克蘭面臨前所未有的挑戰，台灣堅定支持其復甦與重建。此份合作備忘錄強調教育與復健能夠重建生活、台灣將持續致力於這些目標以及和立陶宛的長期夥伴關係。中央計劃管理局指出，立陶宛支持烏克蘭重建的四大重點領域為加強機構建設（特別是協助烏克蘭加入歐盟）、提供安全且高品質的教育、推動身心復健，以及建設韌性和穩定成長的經濟，而台灣的資金將極大促進這些計劃的持續發展與執行。
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