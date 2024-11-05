抗衡朝俄軍事合作 韓將訂對策

尹錫悅推4大施政改革 聚焦捍衞國安 南韓國務總理韓悳洙周一在國會全體會議上代讀總統尹錫悅就明年預算案的施政演說，尹錫悅缺席會議，是近11年來首例。演說強調要捍衞國家安全和推動四大改革，又批評朝俄非法軍事合作對南韓安全構成嚴重威脅，政府將檢查一切可能性，嚴密制訂應對方案，切實捍衞國家安全。

演說內容提到，南韓政府基於去年4月的韓美《華盛頓宣言》，啟動韓美一體化延伸威懾體系，大幅加強對朝核的威懾力，今後將基於穩固的韓美同盟和緊密的韓美日三邊合作，實現全球樞紐國家的願景。對於各領域今年取得的成果，尹錫悅列舉半導體和汽車行業出口增加、被選為捷克核電站新機組建設項目首選談判對象、軍工出口規模創新高等。

另推動社會結構改革 尹錫悅又指，雖然經濟逐漸回暖，但民生復甦速度遠不及期待，政府正致力讓紅利惠及國民生活各方面。他認為，社會結構改革是重中之重，養老金、勞動、教育和醫療四大改革迫在眉睫，政府必將完成。他提到南韓正面臨生育率持續走低、高齡化加速的空前挑戰，呼籲國會迅速處理《政府組織法》修訂案等相關法案，推動人口戰略企劃部盡早成立。

另外，南韓政府代表團日前訪問烏克蘭，雙方就北韓軍援俄羅斯一事商討合作方案。南韓防長金龍顯在美國華盛頓會見記者時透露，該代表團最快周一回國。政府將綜合代表團報的內容敲定應對方向，正式討論向烏派遣觀察團的方案，與國際社會一道採取必要措施。本報綜合報道