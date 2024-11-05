以色列涉加薩密件外洩 證軍方系統失竊

助手嫌疑大 內塔尼亞胡被質疑參與 以色列總理內塔尼亞胡的助手菲爾德斯坦（Eli Feldstein）涉嫌洩漏加薩機密文件，案情細節逐漸流出。當地法院周日公布，調查顯示機密文件是從以軍系統中取出。內塔尼亞胡上周六否認辦公室人員有任何不當行為。另外，以媒在周一指再有一名以色列國防軍官員被捕，令事件被捕人數增至5人。

內容涉哈馬斯停火談判策略 德國《圖片報》今年9月6日刊登以色列機密文件，概述巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯在加薩停火談判的策略，內容與內塔尼亞胡指摘哈馬斯造成談判僵局的說法大致相同。以媒指，目前4名洩密疑犯包括菲爾德斯坦及3名安全機構成員。菲爾德斯坦在以色列總理辦公室任職，曾任以色列國家安全部長班-吉維爾及以色列國防軍的發言人。

里雄萊錫安裁判法院周日開庭，法官下令釋放一名疑犯，其他疑犯繼續還押。法院同時披露，機密和敏感的情報資訊從以色列國防軍系統中非法取出，可能已造成對國家安全的嚴重損害，並對資訊來源構成危險，損害尋求人質獲釋的努力。

較早前，以色列總理辦公室上周六發表聲明，強調「以色列國防軍軍事情報局從未將涉事文件送達總理辦公室，總理也是從媒體報道中獲知這一消息」。反對黨領袖拉皮德周日直斥內塔尼亞胡無能，稱案件源於總理辦公室，應調查內塔尼亞胡是否參與其中。若然他知情，則犯下安全犯罪。

以方中止與近東救濟處協議 有美媒分析指，這宗情報醜聞或加深內塔尼亞胡與以軍及情報部門之間的緊張關係。《耶路撒冷郵報》認為，洩密事件是個極其危險的信號，反映國內政治體系的運作存在巨大風險。

另一方面，以色列周一正式通知聯合國，決定取消1967年與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）簽署的協議，終止雙方關係。以色列駐聯合國大使達農發表聲明，指雖然以方向聯合國提交了大量證據，說明哈馬斯滲透近東救濟工程處，但聯合國並沒採取任何行動來解決這個現實情況。本報綜合報道