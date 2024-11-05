食堂用過期食材 員工上報反被炒

【本報綜合報道】廣東省廣州大學近日有食堂食品安全員，發現並上報黃埔校區食堂使用過期食材等問題後反被開除，引發關注。廣州大學周日回應指，初步核查確認存在上述問題，將邊核查邊整改，已向承包方下達整改通知書，並嚴肅追責。廣州市黃埔區市場監督管理局亦派員到場調查，委託檢測機構檢驗學校食堂儲存食材。

大學將核查整改追責 網上貼文透露，一名自稱是新入職的廣州大學食堂食品安全員稱其在工作中發現，該校黃埔校區食堂使用了過期的河粉、濕粉、濕麵條等食材，還有部分「三無」食材，故立即將情況反饋給食堂經理，卻不被重視。食品安全員上報該校餐飲中心領導後，被踢出工作群，之後更遭開除。

廣州大學周日通報，已立即成立工作組開展核查處置，黃埔校區食堂為學校對外承包食堂，初步核查確認存在當天食材過期、當天銷毀處理不及時、台帳管理不規範等問題，目前仍在深入核查。校方強調，將嚴肅追究相關問題責任單位和責任人，誠懇接受監管部門管理和社會各界的監督，加強對承包方日常營運的全方位監督，加強抽檢頻次，進一步完善溝通反饋機制。