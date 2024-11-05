擄姦女子5載誕一娃 湖南中年漢囚15年

為借母產子犯案 妻女淪幫兇 湖南省常德市女子張玲（化名）14年前大學畢業後不久，被50歲男子鍾鵬禁錮強姦長達5年，期間更因姦成孕誕下一女。後來她被帶到另一戶人家後結婚產子，直至今年4月到派出所替兒子辦戶口時才被揭發為失蹤人口，翌日與失散多年的家人團聚。湖南省桃源縣人民法院近日裁定鍾鵬犯強姦罪，判他15年有期徒刑。

現年37歲的張玲大學畢業後，因爭執離家出走，在常德市工作，其後經男友介紹認識鍾鵬，對方說可在長沙給她介紹一份高薪工作。她2010年1月在桃源縣漆河鎮與鍾鵬見面，卻被對方帶到家中強姦。當時鍾鵬已婚，並有一名20多歲的女兒，惟鍾鵬的妻女卻成為禁錮張玲的幫兇。鍾鵬對張玲聲稱，假如她替他誕下一子便放她走。之後鍾鵬每周均侵犯張玲一次，同年張玲誕下一女，精神漸漸失常。判決書顯示，張玲懷孕後，鍾鵬的妻子曾問丈夫那是誰的孩子，鍾鵬回答「借母生子」。

善心廟主借錢收留 直到2014年，鍾鵬怕東窗事發，將張玲帶到桃源縣熱市鎮一座廟安置。數天後鍾鵬回來，要把張玲帶走；張玲拚命搖頭，邊哭邊給廟主薛丹作揖，求她幫忙。薛丹與鍾鵬交涉後，鍾鵬提出如果「借錢」給他，就可以讓張玲多留幾日。薛丹合共「借」了約6,000元人民幣（約6,577港元）給鍾鵬，算是留住了張玲，鍾鵬也很少再來。

為兒辦戶 終揭身世 張玲2018年和廟主的大兒子結婚後誕下一子。今年4月到鎮上派出所給兒子辦戶口時錄入個人資訊，才被警方揭發身世，並與父母再次相見。在上月，鍾鵬強姦罪成判囚；其妻女事後也被警方以涉嫌非法拘禁罪刑事拘留，但因為已過追訴期，兩人未被起訴。

目前，薛丹已年過七旬、做不了體力活；張玲的丈夫身體也在變差，不再外出務工，整家人沒有收入，靠數萬元存款過活。桃源縣婦聯計劃為張玲的家庭提供資金補助，給張玲介紹工作機會，助她早日融入社會。本報綜合報道