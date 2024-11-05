山東團夥售「軍字號」案 千元特供酒 成本僅3元

【本報綜合報道】山東省警方近日偵破一個產銷所謂「軍」字號「特供酒」的犯罪團夥，摧毀窩點6個，抓獲7名犯罪者，目前該案件已進入法庭審判階段。據了解，該團夥售賣上千元（人民幣‧下同）的「特供酒」，實際成本只需3元（約3.3港元）。

破6窩點拘7人 早前，山東省警方在偵破假軍服的過程中，發現上述產銷「特供酒」的犯罪團夥。為掩人耳目，該犯罪團夥的主腦肖×特意將製假和倉儲窩點設於隱蔽的山區。由於肖×曾因製作假酒被抓獲，正在取保候審階段，所以一直都是通過遠程指揮窩點操作。直至警員經過十多天的守候，終於等到肖某現身，於是一舉將他及其同夥當場拘捕。

在抓捕現場，堆放着帶「八一」軍徽的酒箱、酒瓶，以及用剩的貼紙包裝材料。現場環境十分髒亂，各種瓶內灌裝的都是同一款食用酒精。木箱的進價20多元（約22港元），酒的成本更只是3元（約3.3港元）左右。該犯罪團夥通過在酒瓶包裝上貼上部隊標誌的方式，便將這些白酒變成售價數百、上千元的「特供酒」。據肖×供述，他用於偽造酒品的包裝箱均從網上向名叫趙×供廠商購買。警方根據微信聊天紀錄前往趙×廠區所在地，以租其廠房為由，將趙×約出來並當場控制。