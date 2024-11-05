CPU廠涉拖糧 逾500員工維權

公司傳聞滿天飛

一名自稱合芯科技上海分部的員工早前分享公司內部公告截圖，顯示公司在6月時多次通知員工4月和5月的工資將延遲發放。直到6月下旬，員工才收到4月的工資，剩餘工資何時發放仍然未定。另有爆料稱，公司5月起不僅停發工資，甚至要求員工簽署放棄繳納社保和公積金的聲明，並安排員工居家待業等。媒體報道指該公司申請勞動仲裁延期，但未知何時會有結果。社交媒體亦傳出大量關於合芯科技的聊天截圖，包括調整部分人員薪酬、取消發放去年績效獎金、公司工作群全員禁言等。