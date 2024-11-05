華冀歐洲展貿易談判誠意 籲捷克推動

【本報綜合報道】中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激周日與捷克工業和貿易部總司長皮耶哈在北京，共同主持召開中國——捷克經濟聯合委員會第十二次會議，呼籲捷方推動歐方在中歐電動車磋商中展現政治意願和談判誠意。

凌激表示，中方願與捷方加強在貿易、投資、物流運輸、新能源、旅遊等領域合作，並擴大自捷克進口高技術產品和設備及特色商品，歡迎捷方企業積極參加進博會、中國——中東歐國家博覽會等展會，推介該國優質產品，鼓勵兩國企業擴大雙向投資。他指出，近日歐盟委員會不顧中歐產業界共同呼籲，就對華電動車反補貼調查作出終裁，中方不認同、不接受裁決結果；又指捷克是歐洲重要的汽車生產國，希望捷方發揮積極作用。