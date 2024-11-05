對華電動車增稅 中歐次階段磋商

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤周日晚在上海開展第七屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的法國外交部外貿部長級代表普里馬，討論近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦。王文濤指出，中歐技術團隊正就歐盟對華電動車加徵關稅問題進行第二階段磋商，希望法國發揮積極作用，推動歐盟委員會與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

中法討論經貿合作及摩擦 王文濤表示，中方始終努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦，歐盟對華電動車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。他強調，與歐盟在沒產業申請下貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方開展的白蘭地、豬肉和乳製品3宗貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合世界貿易組織規則和中國法律法規。中方將繼續嚴格依法調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並且基於事實和證據作出裁定，同時願意與歐盟委員會共同尋求妥善解決方案。

普里馬表示，法方高度重視發展對華經貿關係，農食產品是法國對華貿易重要領域，法方在中方對歐盟白蘭地等產品發起的調查有重要關切，不希望中歐當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。

在北京，被問及中國就歐盟電動車反補貼終裁措施，在世貿組織追加提起訴訟具體情況時，商務部新聞發言人透露，中方昨日已起訴至世貿組織爭端解決機制。中方認為歐方反補貼終裁措施缺乏事實和法律基礎，違反世貿組織規則，是對貿易救濟措施的濫用，是借反補貼之名行貿易保護主義之實。