俄蘇57隱形戰機抵華 將參加航展

【本報綜合報道】第十五屆中國國際航空航天博覽會本月12日至17日在廣東珠海舉行，周日陸續有解放軍一線軍機飛抵珠海，首次赴華的俄羅斯最新隱形戰機蘇57也飛抵山西太原。媒體指出，加上殲20與中國空軍版本殲35A首度公開，全球僅5款隱身戰機中就有3款出現在同一場合，形容是前所未見。解放軍社交帳號昨日疑官宣，新一代殲35將亮相珠海。

軍事專家傅前哨向內地官媒表示，蘇57採用推力矢量技術，引發噴管可以偏轉，有助該戰機在極低速狀態下做出一般飛機做不出的超機動動作，表演效果頗佳。今年以來，蘇57在俄烏戰爭中的使用次數大增。此外，俄羅斯勇士飛行表演隊將在闊別8年後攜6架蘇35S重型戰機、1架蘇30SM亮相，傅前哨認為俄方將其先進裝備全部搬到珠海航展，表明其希望在這一平台上和中外國家交流。

周日抵達珠海的參展軍機包括運20運輸機、轟6K轟炸機、殲10C、殲16、殲16D戰機、教10高級教練機、無偵7、無偵10無人機等。其中，轟6K翼下掛載兩枚鷹擊21空射高超音速反艦導彈，具遠程打擊能力，將在珠海航展作靜態展示。

新一代殲35疑將亮相 解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」昨日發布疑似殲35隱形戰機的官方照，貼文稱「我們3+5天後珠海見」，配圖為一架戰鬥機垂尾的塗裝，上面寫着數字「75」。軍事專家稱，從垂尾形狀來看，很大機會是一架隱形戰機；至於垂尾上的數字，相信是代表今年是中共建政和解放軍空軍成立75周年。