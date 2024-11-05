華模擬上海瀕捱炸 成功制衡美日隱形戰機

解放軍揭3部陸基雷達有效遠距偵測 解放軍近日首次公開主要城市戰爭模擬結果，當中模擬戰機轟炸上海的結果顯示，僅需3台陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，沒隱形能力的戰機可在450公里外發現。當局未具體說明模擬情景中的戰機是由誰操作，但分析指出日本和美國軍方在模擬地區中都有隱形飛機，而且日本與上海最近距離只有800公里。

台媒報道，中國人民解放軍國防大學近期聯合作戰學院和北京的智能博弈國家重點實驗室規劃今次模擬，並為此開發一種演算法，將模擬戰爭中雷達系統的抽象資料轉成偵測目標的最大距離和警告時間，上月在第36屆中國仿真大會上發表成果。結果顯示，經過10輪電腦模擬，只要3台陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，意味美製F22或F35戰機進入使用精確導彈對地攻擊所需的24公里範圍前就會被偵測到。

但報道指出偵測限制，如F35進入「野獸模式」，雖會失去隱形能力，但可使用更大、更遠射程的對地攻擊導彈，F35也可攜帶射程逾900公里的巡航導彈。報道又指，美軍正擴大其在日本的F22戰機機隊，被視為針對中國的戰略行動，中國可能因而增加消滅地面敵方隱形戰機的興趣。

傳首批美產HIMARS已抵台 另外，台媒周日引述軍方權威渠道消息指，台灣陸軍從美國採購的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）首批已運抵台灣。據台軍計劃，如HIMARS搭載射程達300公里的MGM-140陸軍戰術彈道導彈，須由參謀本部指揮管理，遂行跨海反制、跨區火力支援等任務。

台灣向美國採購了29套HIMARS，首批11套原預計於今年底至明年初之間交付。陸軍43炮兵訓練指揮部今年2月秘密選派30名官兵赴美，進行HIMARS接裝訓練，上月底結束訓練返台後，隨即傳出HIMARS交運台灣陸軍。據報道，首批HIMARS設備於上月抵台，由駐守中台灣的陸軍10軍團58炮指部開展接裝和換裝訓練。58炮指部原有的雷霆2000多管火箭系統如何安置，引起關注。台灣陸軍暫未證實上述消息。

美對台軍售積壓780億元 根據台灣防衞預算書，HIMARS用於跨區增援，而非外界揣測的源頭打擊，陸軍部署用兵主要是兵力馳援離島及本島時，可即時火力跨區增援，以精準摧毀登陸敵軍。有美國智庫指出，五角大樓對台軍售積壓金額已破200億美元（約1,560億港元）。美國在台協會處長谷立言日前受訪回應，稱確實有積壓情況，正努力解決，但可確認金額不到100億美元（約780億港元），且會繼續下降。本報綜合報道