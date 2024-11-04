金磚峰會穩步進 成聯合國新力量

俄羅斯在金磚體系的角色及訴求是甚麼？這是各方面都想探討清楚的問題。今次在俄羅斯喀山舉行的金磚峰會，有30多個國家參與，足以讓俄羅斯證明自己並不孤立，最後會議結束更有13個新夥伴國，也顯示西方對俄羅斯的經濟及政治制裁已經失敗。更重要的是，這些與會國家構成的陣營，正如印度總理莫迪所形容：「不是反西方而是非西方。」

挑戰西方國家壟斷 今次聯合國秘書長古特雷斯也到來，是彰顯金磚體系更支持《聯合國憲章》，把世界區分成「西方及其餘的世界」（The West and the Rest）。另外值得注意的是，哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦成為新夥伴國，加上與會的塔吉克斯坦、土庫曼斯坦及吉爾吉斯斯坦，這5個中亞前蘇聯加盟共和國，事實上是強化了上合組織及一帶一路的力量。

連外蒙古這個只是當上合組織觀察國的，也來參與這次峰會，表現它不想與中亞的一帶一路及金磚體系脫軌。正式申請要成為成員國的有阿塞拜疆、緬甸、巴基斯坦、孟加拉、敍利亞、塞內加爾、斯里蘭卡和委內瑞拉等。13個夥伴國中的印尼、泰國、越南及馬來西亞都是有經濟分量的東盟國家。

無疑金磚強調它不會是另一個G7或北約，正是最吸引西方以外的國家加入金磚的原因，它們了解它們加入金磚並不像G7及北約的成員國要放棄自己的經濟、政治及軍事主權，參與聯合杯葛、制裁或軍事行動。金磚主要是為共同經濟建設及發展的自願者而來的體系，可是當這體系發展愈大，不同的利益追求及不協調也會愈多，因此可見如今主導的5大國家非常審慎，不妄自擴大，而是建立一個核心以外的夥伴圈，逐步階段性吸納新成員。

西方國際政經分析家及主流媒體最關心及舒口氣的，是會議去美元化的探討結果只局限於成員國之間發展以本幣作為商貿交易，並未觸及建立自身貨幣體系挑戰美元及歐元霸權。

有政經專家相信，今次峰會顯示金磚體系採取穩步發展策略，最大影響是在聯合國底下建立了國際之間在經濟關係及發展、人道主義伸張及救援、國際氣候變化及環保政策制訂等各方面，漸漸形成一個有力的倡議及投票的集團，挑戰西方國家過去的壟斷。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻