暖男花一年製婚戒 女友應允樂開懷

今生相遇、相知、相伴到老絕非巧合，論及婚嫁，可說緣定三生，因此不少人向摯愛求婚時，總會使出渾身解數，只為能讓伴侶留下深刻印象。美國傳媒上周五報道，當地一名男子耗時一年，自學設計和製作訂婚戒指，象徵兩人之間命中注定的緣分。女友獲悉後驚喜萬分，欣然答應其求婚。

哈茨霍恩（Philip Hartshorn）一年前萌生念頭，決定為女友威爾（Aliya Will）準備一次難忘的求婚經歷，於是親手製作訂婚戒指。隨後攜雙方家人到希臘桑托林島旅遊，在該處向女友順利求婚。

寄寓兩人成長互相保護 戒指中間鑲有鑽石，旁邊纏繞了樹根和鹿角造型的支架，寓意兩人始終在成長和互相保護，亦因哈茨霍恩的姓氏有鹿角的意思。戒指上還飾有兩把劍，刀鋒則是樹葉造型，代表生命與和平，亦象徵着哈茨霍恩和女友兩人。

哈茨霍恩表示，從準備到正式求婚過程很長，最艱難的是保守秘密，避免女友發現，所幸對方一直都沒發現其精心策劃的一切，令他大感滿足和愉悅。本報綜合報道

威爾（左）獲悉後驚喜萬分，欣然答應。 訂婚戒指 婚戒由哈茨霍恩自學設計與製作。