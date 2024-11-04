俄空襲烏多地 再奪東部兩村

【本報綜合報道】烏克蘭空軍上周六指，俄軍於上周五晚至上周六對烏克蘭多地發動空襲，首都基輔市、基輔州、蘇梅州、基洛沃格勒州、波爾塔瓦州等地防空火力擊落39架攻擊無人機。

導彈71架無人機轟炸 上周五晚上7時開始，俄軍從別爾哥羅德州發射了一枚Kh-31P導彈，從奧廖爾州、庫爾斯克州發射71架攻擊無人機。截至上周六上午11時，烏軍防空火力擊落數十架無人機，電子戰設備攔截21架無人機，另有5架無人機折返俄羅斯境內。

烏克蘭總統澤連斯基表示，上周六凌晨4時開始，烏克蘭各大城市相繼拉響防空警報，基輔市、波爾塔瓦州、蘇梅州、哈爾科夫州遭遇空襲受損。今年以來，俄軍加大空襲力度，幾乎每晚都向烏克蘭發射攻擊無人機，他強調有必要摧毀俄羅斯無人機儲存、生產、運輸基礎設施。

俄羅斯國防部上周六宣布，俄軍迅速推進，佔領了烏克蘭東部頓涅茨克及盧甘斯克的兩個村莊。美國戰爭研究所（ISW）數據顯示，俄軍今年10月佔領478平方公里的烏克蘭領土，為戰事爆發第一周以來的最高紀錄。