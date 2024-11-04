波蘭獲新戰機前 拒再供烏米格29

【本報綜合報道】波蘭外交部發言人弗龍斯基（Pawel Wronski）上周四表示，獲得新型戰機前不會把剩餘的米格29戰機移交烏克蘭。

稱僅靠F16不能確保制空 弗龍斯基指波蘭本身面臨威脅，需要米格29執行空中攔截任務。他稱波蘭目前擁有48架F16戰機，並額外訂購32架F35隱形戰機，僅靠F16不足以確保制空。一旦有其他新型戰機取代經過升級的米格29，波蘭會把米格29給予烏克蘭。弗龍斯基強調，波蘭已向烏克蘭提供各種裝甲車、火炮、多架米格29及同型戰機零件。

烏克蘭總統澤連斯基指出，十分希望得到米格29，但波蘭因數量不足無法提供。

開源飛機追蹤組織相信，烏克蘭早前從波蘭接收10架米格29。它們在蘇聯末期製造，雖改裝成北約標準航電系統，性能優於烏克蘭同型戰機，但明顯不如俄羅斯蘇30MK、蘇35戰機。波蘭副總理、國防部長科西尼亞克-卡梅什8月時透露，已在不損害本國安全情況下，把所有可移交武器運往烏克蘭，波蘭採購的F35至少到2026年才會取代米格29。