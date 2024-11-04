朝白皮書批評尹錫悅 政策推韓至核戰危機

尹錫悅

美日韓回應朝洲際彈 聯合空演出動B1B轟炸機 北韓敵對研究院周日公布一份白皮書，指控南韓總統尹錫悅的對朝政策，令南韓暴露於核戰危險之中。與此同時，南韓當日與美國、日本實施3國聯合空中演習，美國派B1B戰略轟炸機參演，回應北韓上周四發射火星19型洲際彈道導彈。

白皮書批評尹錫悅有關戰爭的鹵莽言論、背棄兩韓協議要項、與美國一同從事核戰計劃，並尋求與日本、北約建立更密切關係，把局勢推向了難以預測的火坑。

白皮書指，南韓愈來愈壞的軍事舉措只會產生矛盾後果，讓北韓以指數般速度儲備核武，並進一步發展核攻擊能力。

指韓陷困 尹支持率跌新低 白皮書同時列出尹錫悅在南韓國內的政治困境，包括大企業債台高築、物價暴漲、醫療體系崩潰、自殺率創新高等問題。此外，第一夫人金建熙涉嫌收受賄賂的醜聞，讓尹錫悅的支持率跌至歷史新低。

南韓聯合參謀本部昨日表示，美日韓在南韓濟州以東的日韓防空識別區重疊空域實施演習，美國B1B轟炸機、F16戰機，南韓空軍F15K和KF16戰機，日本航空自衞隊F2戰機參與。期間，B1B轟炸機在美日韓三國戰機護航下，在預先設定的演習空域迅速精準打擊目標。

B1B戰略轟炸機最大飛行速度達1.25馬赫（時速1,530公里），最大航程1.2萬公里，從關島飛往朝鮮半島僅需兩小時。這是美國戰略轟炸機今年以來第4次飛往朝鮮半島，也是美日韓今年第二次聯合空演。

美日韓稱演習展同盟威懾 聯合參謀本部指，今次演習是為應對日趨升級的北韓核導威脅，展現美韓同盟一體化的延伸威懾執行力，以及美日韓在安全合作方面的堅定意志和力量。3國今後將緊密合作，逐步擴大安全合作，遏止及共同應對北韓威脅。本報綜合報道

金建熙 美軍出動B1B轟炸機（上排左一、二）回應。圖為去年年底舉行的美日韓演習。 北韓上周四發射火星19型洲際彈道導彈。