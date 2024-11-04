以特種部隊 潛黎北擄走真主黨員

行動最先由一名黎巴嫩記者報道，他引述匿名黎巴嫩軍方官員指在與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）的德國海軍協調下，以色列派出特種部隊經海路進入黎巴嫩北部的黎波里以南的拜特倫海岸一間小木屋，該處位於以黎海上邊界以北140公里。以軍擄走一人，然後乘快艇離開。報道指，以軍與德軍協調是要防止黎巴嫩海軍介入，UNIFIL發言人否認參與擄人或任何侵犯黎巴嫩主權的行動。

以色列國防軍其後承認，海軍第13突擊隊執行上述行動，在黎巴嫩北部帶走一名真主黨成員，他被帶到以色列接受軍事情報局專門負責人力情報的504部門，盤問有關真主黨的海軍行動。以軍沒有交代該名真主黨成員的身份，有報道指他叫阿姆哈茲（Imad Amhaz），以軍認為他是真主黨海軍部隊的「重要資訊來源」，而他的社交網帳戶有他穿着海軍制服拍攝的相片。黎巴嫩公共工程和運輸部長哈米則聲稱，阿姆哈茲是一名民用船隻船長，正在民用海軍學院學習。