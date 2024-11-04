美調派B52震懾伊朗 哈梅內伊揚言反擊

美國中央司令部上周六宣布，一架B52戰略轟炸機已抵達中央司令部責任區，持續震懾伊朗。惟伊朗最高精神領袖哈梅內伊同日再次警告，無論是以色列抑或美國，都會因為他們對伊朗及抵抗陣線作出的攻擊受到毀滅性回應。

美國國防部上周五宣布將向中東地區調派B52轟炸機、戰機中隊及驅逐艦，填補即將返回母港的林肯號航母打擊群的軍力真空，持續震懾伊朗。翌日，中央司令部公布，來自北達科他州邁諾特空軍基地第5轟炸機聯隊的B52同溫層堡壘戰略轟炸機已抵達中央司令部責任區，並附上一張B52轟炸機在夜空中飛行的相片，但沒有交代它的部署地。

填補林肯號撤離中東真空 B52戰略轟炸機核常兼備，可以攜帶7萬磅的有效載荷，飛行速度可達0.84馬赫（時速1,046公里），不加油時作戰距離達12,874公里，可以在5萬呎的高度飛行。B52一直是美國空中力量的標誌性象徵及美軍轟炸機艦隊基石，作為戰略核威懾和常規轟炸機外，還可進行近距離空中支援、進攻性反空襲、海上作戰和空中攔截，以及負責海洋監視行動。

伊朗倘報復 美稱無法阻以 伊朗最高精神領袖哈梅內伊上周六再次警告，以色列及美國將遭受回應，但未有說明伊朗會在何時發動攻擊及其範圍。美國官員同日指，已直接向伊朗當局傳遞訊息，表明如果伊朗再攻擊以色列，美國不保證能約制以色列。以色列和美國相信，伊朗可能在周二的美國大選日前，協同伊拉克親伊朗武裝組織襲擊以色列，報復以軍於10月25日的報復攻勢。

伊朗議會國家安全委員會成員科薩里上周六指，伊朗安全委員會就反擊以色列達成共識，但尚未確定具體日期和範圍，但今次攻擊會與區內其他抵抗軸心組織協調實施，力度會比伊朗10月1日發射180枚彈道導彈的行動更強。伊朗革命衞隊發言人稱，伊朗所作的回應將是明智、強而有力，並超出敵人的理解，以色列領導人應從睡房望向窗外，保護他們犯下罪行的飛行員。

美國官員表示，已向伊朗當局申明美方無法阻止以色列，也無法確保下一次襲擊的目標與上一次相同。該官員指訊息是直接傳達給伊朗人，以色列官員則稱是透過瑞士傳遞給德黑蘭。本報綜合報道