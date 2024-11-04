參院改選34席 共和黨有望重奪控制權

【本報綜合報道】今屆美國大選改選國會參議院100個議席中的34席，當中19席原本屬於民主黨，4席為同陣營的獨立參議員，其餘10席屬於共和黨；另有一席補選。儘管目前參議院被民主黨控制，選舉分析師認為今次改選對民主黨不利，多項選前分析更預計共和黨有望重奪參議院控制權。

美國參議員分為三個組別，各組每6年交錯重新改選。今次選舉議席除了到期卸任的第一組別的33名議員外，另會舉行兩場特別選舉，包括補選第二組別的內布拉斯加州一個議席，因為原本擔任的共和黨人薩斯（Ben Sasse）於去年辭職，勝選者將負責完成他直至2026年的餘下兩年任期。另外，第一組別的民主黨加州參議員范斯坦（Dianne Feinstein）於去年離世，今次選舉除了該席位除了改選來屆6年任期外，也會選出范斯坦最後兩個月任期的接任人。

只需多取2席即可 改選前，民主黨坐擁黨員的47席以及結盟獨立參議員的4席，以剛過半數的51席手握參議院控制權，共和黨目前則擁有49席。這意味共和黨只要多取兩席，就能扭轉參議院控制權。民主黨要守住的議席中，3個所代表的州份在上屆總統選舉支持另一黨候選人，而共和黨議席無同類情況。選前民調顯示，共和黨有機會從民主黨手中奪走蒙大拿州和西維珍尼亞州議席。