選前周末同赴北卡州 賀錦麗特朗普拉票踩油

搖擺州勢均力敵 選情變數大 美國大選前最後一個周末，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普上周六繼續到多個州份衝刺，包括屬於關鍵搖擺州的北卡羅萊納州造勢，是二人連續第4天在同一個州拉票。屬共和黨票倉的艾奧瓦州一項最新民調顯示，特朗普在當地失去領先優勢，或成為影響大選結果其中一個變數。

上周六是北卡州提前投票的最後一天，至今已有400多萬人提前投票。賀錦麗到夏洛特市舉行競選集會，特朗普則到該州人口最多的加斯托尼亞市郊區拉票，二人的專機甚至停在同一個停機坪，只有數步之遙。特朗普上屆在北卡以多1.5%得票率勝出，但北卡的州長是民主黨人，兩黨陣營都表示有信心取得北卡的選舉人票。

在加斯托尼亞，特朗普再次攻擊賀錦麗的經濟政策會引發1929年式的經濟大蕭條，她主政亦會帶來第三次世界大戰，又指自己是唯一可以拯救經濟的候選人。他還抨擊拜登政府的邊境政策，直指非法移民正在讓暴力罪犯湧入美國，而自己一旦再次入主白宮，會在就任首天展開歷來最大的驅逐行動。賀錦麗多次指摘特朗普不尊重女性，他當日試圖安撫女性選民，稱自己能保護她們，「當你獨自在家時有殺過6個人、剛出獄的怪物闖進來，我想你還是寧願選擇特朗普」。

賀錦麗獲女演員州長站台 賀錦麗獲女演員凱麗‧華盛頓（Kerry Washington）和州長庫珀（Roy Cooper）站台，美國樂隊BON JOVI成員邦祖兒（Jon Bon Jovi）也上台表演。賀錦麗向支持者重申經濟政策，指特朗普只會偏袒富人，又批評對方在墮胎問題的立場，並試圖拉攏不滿特朗普的共和黨人，說：「我看到了，我看到從未投票支持民主黨的共和黨人，把美國憲法置於黨派之上。」她又稱，每天都能從首次投票的年輕人身上看到美國的希望。她較早前在喬治亞州的集會上指，特朗普若當選便會在首天處理敵人名單，但她不像特朗普，不相信與她意見不同的人是敵人，認為這是真正強勢領袖的態度。

特朗普失艾奧瓦州領先優勢 兩人選情勢均力敵，在搖擺州份均未見明顯優勢。特朗普過去兩屆大選都拿下艾奧瓦州，惟當地一項權威民調顯示，賀錦麗在當地的支持度為47%，反超特朗普3個百分點，結果令各大美媒及民調機構大感不解。有分析指，若賀錦麗成功奪下艾奧瓦州，亦可能一舉拿下密歇根州、威斯康新州等中西部地區，選情仍有很大變數。當被問及有何感想時，特朗普競選團隊批評，每次總統選舉周期都有愚蠢調查，又指結果明顯出現異常。

另外，一名丹麥網民笑稱，他早前在美國某地根本不需出示任何身份證明文件即可參與投票，事後強調自己只是在開玩笑。有來自美國網民打趣說，「我在8個不同搖擺州投票36次」，另有人寫上：「如果你想投票，你應該非法進入美國。」本報綜合報道