雲南推痛經假 須醫生紙難獲批
【本報綜合報道】自上周五起，雲南省開始實行《雲南省女職工勞動保護特別規定》，當中列明患有重度痛經女職工可以放「痛經假」，難怪正在其他省份女性打工一族紛紛難掩羨慕之情。
新規落實後，患有重度痛經女職工經醫療或婦幼保健機構確診後，每到經期可以休假一至兩天，毋須每次提供病假證明。除了雲南，北京市、上海市、安徽省、江西省及廣東省等20個省市區地方性法規也有類似規定。其中廣東深圳市人社局2022年11年答覆政協委員關於保障女職工享有生理假期提案時，明確患有重度痛經及月經過多女職工可享有痛經假。
面臨私隱及歧視問題
縱使多個省市區已推行痛經假，實際操作仍面臨諸多挑戰。不少女性指出，請痛經假時要忍痛前往醫院排隊檢查，經常出現證明難開、領導批准難等問題，更可能因此遭受職場歧視。
中央財經大學法學院教授沈建峯表示，痛經屬於個人私隱，令女員工在主張休假待遇時面臨舉證困難，更有部分省市區要求員工須提供醫生發出病假證明等方可請假，增加員工負擔，有關部門應完善相關制度，解開女員工疑慮。
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