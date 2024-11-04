雲南推痛經假 須醫生紙難獲批

新規落實後，患有重度痛經女職工經醫療或婦幼保健機構確診後，每到經期可以休假一至兩天，毋須每次提供病假證明。除了雲南，北京市、上海市、安徽省、江西省及廣東省等20個省市區地方性法規也有類似規定。其中廣東深圳市人社局2022年11年答覆政協委員關於保障女職工享有生理假期提案時，明確患有重度痛經及月經過多女職工可享有痛經假。