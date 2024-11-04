搗私人影院 揭532元可揀女員工 陪睇戲親臉摸胸

成都警方調查 3間關閉刑拘1人 四川省成都市有私營影院被揭提供「戀愛體驗」及「助教觀影」等項目，顧客只要支付足夠金錢，即可觸碰女職員身體，甚至可約對方出去接受其他服務。成都市公安局高新區分局昨天公布，警方已就此展開調查，至少3間影院已停業關閉。

內媒記者日前發現，成都公寓樓及寫字樓近期出現許多可提供踩界項目私人影院。其中一間私人影院東主稱，店內有18至30歲兼職女性提供陪伴一同觀看電影服務，價格每小時由199元至3,000元（人民幣‧下同，約217至3,270港元）不等。

稱提供戀愛體驗 可約外出 當揀選助教觀影項目後，記者發現一小時488元（約532港元）套餐包含「貼貼、親臉、抱抱、摸胸、黑絲」服務，而每小時599元（約653港元）套餐更列明會由開放女僕服務，「給你帶來熱戀中的甜蜜」。換言之，顧客花錢愈多，與女方親密互動程度愈大。

在交談期間，店主強調女職員是由他親自挑選，只要要求合理，均會滿足客人需求。記者最後揀選一個最基本套餐，獲一名年輕女子招待，期間被多次提醒可以花錢升級，體驗包括摸胸等親密互動項目。當結束後，經營者介紹可以約女生外出，具體內容再談。

被問及會否擔心受查時，東主強調私人影院只是提供觀影場所，「其他都是顧客自願的私事」，其經營是在法律紅線之內。

公安局將展聯合執法查處 自上述報道出爐後，成都市公安局高新區分局翌日發通報指出，已對轄區內相關場所展開全面摸排檢查，除了兩間私人影院被停業關閉外，另有一間私人影院存在違法犯罪活動，已依法對29歲男經營者張××採取刑事強制措施，下一步將會同相關行業主管部門展開聯合執法，依法查處違法犯罪行為。本報綜合報道