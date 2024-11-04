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神舟十八號今凌晨抵地球
神舟十八號航天員乘組目前已完成全部既定任務，於昨日下午撤離空間站，踏上返回地球之旅，預計今日凌晨1時許搭乘神舟十八號載人太空船，返抵內蒙古東風着陸場。中國載人航天工程辦公室昨日指，神舟十八號目前已與空間站組合體成功分離。（綜合報道）
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