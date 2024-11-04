校園興起窒息遊戲 醫生指嚴重可致死

大力壓胸造成暈眩 有學童現休克送院 湖南省益陽市有學生家長近日反映，當地校園流行一種名為「夢回大唐」或「死亡3秒」的死亡遊戲，其孩子嘗試後一度暈倒，直到第二天仍感到頭痛頭暈。有醫生警告，上述遊戲有可能直接危及生命。

除了以上名稱，該死亡遊戲亦有「心跳遊戲」或「閉氣窒息遊戲」之稱。體驗者需首先靠牆站立吸氣，之後閉氣，再由其他人大力按壓胸口，從而快速達到窒息缺氧狀態。從有網上流傳片段可以見到，部分兒童事後出現暈眩，需由他人扶住身體。

網民宣稱看到童年場景 多名網民宣稱，自己體驗上述遊戲後出現不同情況，部分人看見童年場景，也有人說目睹夢幻景色，甚至有人想起「前世」記憶。

益陽市有學生家長表示，兒子與同學玩遊戲後險些喪命，「我兒子這一次這條命真的算是檢回來的」。另有網民發文稱，姪子近期與同學玩同一種遊戲休克住院。網上也流傳學校發布消息，告誡家長及老師注意嚴禁學生玩此遊戲。

內地有關部門提醒家長要警惕遊戲按壓胸口關鍵動作，若看到孩子做出類似動作，不要當成正常打鬧。湖南省第二人民醫院神經外科二病區主任劉少波指出，有關遊戲通過壓迫心臟、抑制呼吸導致回心血量減少，大腦的血液及氧氣也相應減少，最嚴重可導致意識喪失、全身臟器功能停止等，直接危及生命。

其實，類似死亡遊戲並不新鮮。上世紀90年代末，內地及多個沿海城市開始傳播類似遊戲，迅速被未成年人模仿。2004年，教育部提醒死亡遊戲極易損害青少年身心健康，應堅決制止此類遊戲在學生中傳播、蔓延；相關省市採取有效措施，對學生進行針對性教育，揭露此類遊戲的危害，嚴令禁止學生嘗試這種遊戲。直至2005年，教育部再次發文，要求國內所有網站刪除與死亡遊戲有關介紹。本報綜合報道