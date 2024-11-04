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台南前議長索賄款囚13年
台灣無黨籍台南市市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌早年在佃西自辦市地重劃案中，索賄1,300萬元新台幣（約312萬港元）。台南地方法院上周五依不違背職務收賄罪，分別判處兩人13年及9年有期徒刑，褫奪公權8年。（綜合報道）
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