台南前議長索賄款囚13年

台灣無黨籍台南市市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉嫌早年在佃西自辦市地重劃案中，索賄1,300萬元新台幣（約312萬港元）。台南地方法院上周五依不違背職務收賄罪，分別判處兩人13年及9年有期徒刑，褫奪公權8年。（綜合報道）