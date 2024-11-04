台兩兵擅離崗睡覺判緩刑

台灣海軍陸戰隊高雄壽山警衞營兩名士兵去年12月雙雙擅離職守，分別前往哨長室及會客室睡覺，導致兩處哨所一度無人把守。台媒上周五報道，高雄地方法院依擅離勤務所在地罪，判處兩人拘役20日，均可易科罰金，緩刑兩年。（綜合報道）